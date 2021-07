WIESBADEN (dpa-AFX) - Das deutsche Bauhauptgewerbe hat im Mai neue Aufträge im Wert von rund 7,7 Milliarden Euro erhalten. Das war der höchste jemals in einem Mai gemessene Wert, wie das Statistische Bundesamt am Freitag berichtete. Ein Großteil der Steigerung um 14,6 Prozent zum Vorjahresmonat erklärt sich allerdings aus den stark gestiegenen Preisen. Bereinigt um diesen Effekt und unter Berücksichtigung der tatsächlichen Arbeitstage ergibt sich aber immer noch ein reales Plus von 8,4 Prozent in der Jahresfrist. An den sehr starken April kommt der Mai aber nicht heran, sondern bleibt 1,3 Prozent dahinter./ceb/DP/eas