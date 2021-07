Die Marktvolatilität hat sich indes wieder normalisiert, was zu entsprechend tieferen Handelsumsätzen führte. Unter dem Strich blieb deutlich weniger Gewinn.Zürich - Die Börsenbetreiberin SIX hat im ersten Halbjahr 2021 insbesondere dank der Übernahme der spanischen Börse BME den Betriebsertrag gesteigert. Ansonsten hat sich die Marktvolatilität wieder normalisiert, was zu entsprechend tieferen Handelsumsätzen führte. Unter dem Strich blieb deutlich weniger Gewinn. Konkret stieg der Betriebsertrag um fast 20 Prozent auf 745,8 Millionen Franken.

Den vollständigen Artikel lesen ...