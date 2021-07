Intel - Q2 Umsatz ber 18,5 Mrd USD (Prog 17,8), EPS ber 1,28 (Prog 1,07), hebt Jahresprognose Snap erfreut Anleger mit überraschend starkem Nutzerwachstum Twitter übertrifft Erwartungen Abivax kündigt Durchführung einer Kapitalerhöhung sowie Ausgabe von Wandelanleihen in Höhe von ca. EUR 80 Mio an Comet Group mit dynamischem Wachstum in H1 - Anhebung der Prognose für das GJ 2021 Biotechbranche mit solidem 2. Quartal - BB Biotech erhöht Allokation in aussichtsreiche Small und Mid Caps BWM stoppt wegen Chipmangel die Produktion in Leipzig Advanced Blockchain strebt vollständige Übernahme der FinPro AG an - gegen Ausgabe neuer Aktien Verdacht des Betruges - Strafbefehl gegen drei Mitarbeiter von Daimler (Wiwo) NanoFocus - Vorstand beschließt Durchführung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...