BERLIN (dpa-AFX) - In den vergangenen Wochen ist nach Einschätzung von Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth die Erkenntnis gestiegen, dass beim Klimaschutz mehr unternommen werden muss. Flasbarth nannte am Freitag im ARD-"Morgenmagazin" unter anderem das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes für konkretere Klimaziele vom 29. April als einen Grund. Auch angesichts der dramatischen Unwetter in Deutschland und anderswo in der Welt reife die Erkenntnis, dass der Klimaschutz mit viel höherer Geschwindigkeit hätte vorangetrieben werden müssen, sagte Flasbarth.

Flasbarth bemängelte einen mangelnden Rückhalt für den Klimaschutz in der Vergangenheit. "Es ist eher so, dass wir nicht immer die Unterstützung hatten. Die Kanzlerin hat das ja auch von sich selber gesagt. Das gilt mehr noch für andere Ministerien. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten früher schon so viele Freunde gehabt. Dann wären wir beim Klimaschutz auch schon einen Schritt weiter."

Jetzt gelte es aber, nach vorne zu schauen, betonte der Umweltstaatssekretär. Mit seinem Ziel, schon im Jahr 2045 klimaneutral zu sein, stehe Deutschland weltweit vorn.

Kanzlerin Angela Merkel hatte am Donnerstag Versäumnisse beim Klimaschutz eingeräumt. Gemessen an dem Ziel, die Erderwärmung auf möglichst nah an 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, sei nicht ausreichend viel passiert. Das gelte nicht nur für Deutschland, sondern für sehr viele Länder weltweit. "Und deshalb muss das Tempo angezogen werden", machte die CDU-Politikerin auf ihrer Sommerpressekonferenz deutlich. Bezogen auf sich selbst sagte sie: "Ich bin der Meinung, dass ich sehr viel Kraft für den Klimaschutz aufgewandt habe."

An diesem Freitag will das Bündnis Fridays for Future bundesweit für mehr Klimaschutz und Konsequenzen aus der jüngsten Hochwasserkatastrophe demonstrieren./shy/DP/mis