Die französischen und deutschen PMIs waren die wichtigsten Makroveröffentlichungen am europäischen Morgen. Die französischen Werte um 9:15 Uhr erwiesen sich als Enttäuschung, da beide Indizes die Erwartungen verfehlten und im Vergleich zum Vormonat fielen. Anders war die Situation in Deutschland, wo beide Indizes die Erwartungen übertrafen und im Vergleich zum Vormonat anstiegen. Frankreich Verarbeitendes Gewerbe: 58,1 vs. 58,3 erwartet Dienstleistungen: 57,0 vs. 59,0 erwartet Deutschland Verarbeitendes ...

