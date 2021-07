Österreichische Start-ups erhielten im ersten Halbjahr mehr frisches Kapital als je zuvor: Insgesamt 518 Mio. Euro flossen an heimische Jungunternehmen mit Hauptsitz in Österreich, wie aus dem Startup-Barometer Österreich der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hervorgeht. Getrieben wird diese positive Entwicklung allerdings vor allem durch zwei Start-ups: GoStudent und Bitpanda, die gemeinsam in diesem Jahr bereits rund 426 Mio Euro einsammeln konnten - das entspricht mehr als vier Fünftel der insgesamt von österreichischen Start-ups lukrierten Finanzierungen. Florian Haas, Leiter des Start-up-Ökosystems bei EY Österreich: "Das erste Halbjahr 2021 hat der österreichischen Start-up-Szene einen neuen Finanzierungsrekord ...

