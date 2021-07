Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, zu Gast im Bernecker.TV / Gespräch vom 21.07.2021. Schlaglichter:



++ Welches Gefahrenpotenzial hat "Delta"?

++ "Buy the Dips" - weiterhin sinnvolle Portfolio-Strategie?

++ "Risk Off" als Chance für Gold?

++ Notenbanken und Klimaschutz

++ Hohe Erzeugerpreise als Spagat?

++ Branchendifferenzierung!

++ Sachkapital als Gewinner der Inflations-Toleranz





Wenn Sie diesen Hinweis auf der Website www.bernecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die Free TV-Box zum Video.





