München (pts007/23.07.2021/09:30) - Die Münchner Bürosoftware OfficeFreund und DATEV ermöglichen ab sofort rechtssichere, schnelle und einfache Datenübertragung von mittelständischen Unternehmen an Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Finanzamt. "Damit bieten wir unseren vielen Kunden noch mehr Bequemlichkeit und vor allem Sicherheit bei der Übertragung von Zahlen und Daten an Partnerfirmen, Buchhalter, Steuerberater. Damit kann auch viel Zeit und Geld gespart werden, denn es entfallen händische Überträge, Abgleichungen und Ausbesserungen von einem Softwaresystem ins andere. Wir freuen uns auf diese Kooperation mit DATEV", so Dipl. Ing. Arnold Spatz, CEO der Unternehmersoftware est. 1999 GmbH aus München, die OfficeFreund entwickelt hat. https://www.officefreund.de

Büroalltag von A bis Z: OfficeFreund schafft alles

Bei der Entwicklung von OfficeFreund sind unzählige Experten, aber auch Praktiker involviert. Ging es doch um die Programmierung der effektivsten Bürosoftware, die möglichst alle Abläufe innerhalb eines Unternehmens vereinfachen und digitalisieren sollte. Dass Mitarbeiter immer schwieriger zu bekommen sind, wurde auch auf eine möglichst intuitiv und einfach zu nutzende Oberfläche geachtet, die keine langen Einarbeitungszeiten benötigt, sondern von Beginn an effektives Arbeiten ermöglicht. Damit können auch Anlernkräfte sofort die Software für die jeweiligen Bereiche nutzen.

Akten und Kundendaten von OfficeFreund können dabei von allen zugangsberechtigten Mitarbeitern zu jeder Zeit eingesehen und bearbeitet werden. Das ist vor allem für mittelständische Betriebe wichtig, die keinen eigenen Kunden-Support haben und daher alle Mitarbeiter bei Anrufen oder eingehenden Mails von Kunden, Hilfestellung bei Fragen zu Zahlungen, Lieferungen und Angeboten geben müssen. OfficeFreund ist dabei absolut rechtssicher und entspricht den neuesten Gesetzesnormen für Deutschland, Österreich und die Schweiz und ist daher für Online-Shops und Firmen, die grenzübergreifend agieren, perfekt geeignet.

July 23, 2021 03:31 ET (07:31 GMT)