MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Givaudan nach Zahlen von 4000 auf 4600 Franken angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Angesichts der guten Halbjahreszahlen hob Analyst Andreas von Arx in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Prognosen für den bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) leicht. Die Bewertung der Aktie des Aromen- und Duftstoffeherstellers sei inzwischen zwar recht hoch, langfristig sei das Papier aber eine großartige Anlage./tav/la



ISIN: CH0010645932

