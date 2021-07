Mainz (ots) - Premiere im gerade runderneuerten neuen Nachrichtenstudio des ZDF: Am Dienstag, 27. Juli 2021, 19.00 Uhr, präsentiert erstmals Jana Pareigis die "heute"-Hauptnachrichtensendung im ZDF. Ihre erste Moderationswoche ist zugleich die zweite im neuen "heute"-Design.Bettina Schausten, Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Aktuelles: "Wir freuen uns über die positive Resonanz auf unser neues Nachrichtenstudio und auf das neue Gesicht der 19-Uhr-Sendung: Jana Pareigis steht für erstklassigen Nachrichtenjournalismus und präsentiert die 'heute'-Sendung nun im Wechsel mit Barbara Hahlweg und Christian Sievers. Ein starkes Team, das für Informationskompetenz steht."Jana Pareigis (40) war seit April 2018 als Hauptmoderatorin des "ZDF-Mittagsmagazins" im Einsatz - diese Sendung wird sie auch weiterhin einige Wochen im Jahr moderieren. Zuvor war die gebürtige Hamburgerin beim "ZDF-Morgenmagazin" als Redakteurin, Reporterin und Moderatorin tätig. Zum ZDF kam sie 2014 von der Deutschen Welle, wo sie bereits einige Jahre die TV-Hauptnachrichtensendung "Journal" präsentiert hatte und als Filmautorin, Redakteurin und Reporterin aktiv war. In der 19.00-Uhr-"heute"-Ausgabe folgt Jana Pareigis auf Petra Gerster, die Ende Mai 2021 in den Ruhestand wechselte.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/heuteBiografie Jana Pareigis: https://presseportal.zdf.de/biografie/Person/jana-pareigis/Pressemitteilung zu ZDF-Nachrichten in neuem Design: https://kurz.zdf.de/k6F/Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/zdf-nachrichten-im-neuen-design/3D-Story: https://3d.zdf.de/nachrichten-studio-designhttp://ZDFheute.dehttp://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4976191