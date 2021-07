23. Juli 2021 - Surrey, BC

American Manganese Inc. ("AMY" oder das "Unternehmen"), ein Pionier im Bereich des fortschrittlichen Recyclings von Lithium-Ionen-Batteriekathoden, freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien nun für das elektronische Clearing und die elektronische Abwicklung durch die Depository Trust Company ("DTC") zugelassen sind. DTC ist ein Tochterunternehmen der Depository Trust & Clearing Corporation, die für börsennotierte Unternehmen in den Vereinigten Staaten als elektronische Clearingstelle fungiert und für die entsprechende Abrechnung zuständig ist. American Manganese wird derzeit am OTCQB-Markt unter dem Kürzel "AMYZF" gehandelt.

Die DTC-Berechtigung senkt die Kosten und beschleunigt den Abwicklungsprozess für Anleger und Broker, wodurch die Stammaktien des Unternehmens über eine viel größere Auswahl an Brokerfirmen gehandelt werden können.

"Die DTC-Berechtigung ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung von AMY und unseren laufenden Bemühungen, das Unternehmen einem breiteren Publikum von potenziellen Investoren vorzustellen", erklärt Larry Reaugh, CEO und President von American Manganese. "Mit größerer Zugänglichkeit und Sichtbarkeit der Stammaktien von AMY bieten sich bestehenden und neuen Aktionären zusätzliche Möglichkeiten, in unser geplantes Wachstum zu investieren."

Über American Manganese Inc.

American Manganese Inc. ist ein Produzent kritischer Metalle mit einem Fokus auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien mit dem patentierten RecycLiCo-Verfahren. Das patentierte RecycLiCo-Verfahren wurde entwickelt, um eine umweltfreundliche Lösung mit geschlossenem Kreislauf für das Recycling von Kathodenmaterial zu bieten, das in Lithium-Ionen-Batterien eingesetzt wird. Das Recyclingverfahren bietet hohe Extraktion und Reinheit der Kathodenmetalle wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminiumoxid. Das RecycLiCo-Verfahren wurde mit dem Ziel entwickelt, recycelte Batterieprodukte herzustellen, die mit minimalen Verarbeitungsschritten nahtlos und direkt in die Wiederaufbereitung von Batterienkathoden integriert werden können.

Für das Management von

AMERICAN MANGANESE INC.

Larry W. Reaugh

President und Chief Executive Officer

Telefon: 778 574 4444

E-Mail: lreaugh@amymn.com

www.americanmanganeseinc.com

www.recyclico.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten, bei denen es sich um Aussagen über die Zukunft auf Basis aktueller Erwartungen und Annahmen handelt. Zu diesem Zweck können Aussagen, die sich auf historische Tatsachen beziehen, als zukunftsgerichtete Aussagen gewertet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise mit Risiken und Unsicherheiten behaftet und es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als genau oder korrekt herausstellen. Anleger sollten sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

