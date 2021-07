ZEAG wird den knapp neun Megawatt großen Solarpark in den kommenden Monaten errichten. Es ist eines der größten interkommunalen Hybrid-Kraftwerke in Baden-Württemberg. Zudem gibt es Planungen für die Erzeugung von grünem Wasserstoff in unmittelbarer Nähe.In Widdern in Baden-Württemberg entsteht derzeit eines der größten Hybrid-Kraftwerke aus Photovoltaik und Windkraft in Deutschland. Am Donnerstag sind die ersten Pfosten für den Solarpark in den Boden gerammt worden. Die Photovoltaik-Freiflächenanlage mit knapp 9 Megawatt wird einen bestehenden Windpark aus 18 Anlagen ergänzen. Das Hybridkraftwerk ...

