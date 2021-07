FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.07.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 1510 (1445) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 380 (360) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BREEDON PRICE TARGET TO 112 (105) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 1185 (1035) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 380 (390) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 138 (137) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 385 (380) PENCE - 'OUTPERFORM' - EXANE BNP CUTS AVIVA TO 'UNDERPERFORM' - EXANE BNP RAISES CENTRICA TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') - TARGET 49 (46) PENCE - GOLDMAN RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 4900 (4800) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 4200 (4600) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 473 (452) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 2730 (2670) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HOWDEN JOINERY GROUP TARGET TO 912 (785) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES BREWIN DOLPHIN HLDGS PRICE TARGET TO 410 (400) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 1500 (1450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BREEDON PRICE TARGET TO 120 (119) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 950 (920) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RPT/RBC CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 3600 (3700) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1450 (1400) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de