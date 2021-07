Mercedes-Benz hat seine Transformationspläne für die Elektromobilität vorgestellt. Einen wichtigen Schritt für den Wandel von "Electric first" zu "Electric only" will der OEM 2025 mit der Einführung dreier vollelektrischer Architekturen gehen. Mercedes-Benz zeichnet ein Bild für die kommenden Jahre und seiner Transformation in die Elektromobilität und spricht dabei von einer Weichenstellung für eine vollelektrische Zukunft. Dazu gibt der OEM aktuell einen Ausblick, wie sich der Wandel in den die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...