Nach wie vor werden beim Dow Jones Industrial Index auch kleinere Rücksetzer von Anlegern zum Einstieg genutzt. Aber erst jetzt wird sich zeigen, ob die Kaufbereitschaft am Markt stärker ausfällt als in den vergangenen Wochen. Von Franz-Georg Wenner Unsere erste Zielmarke auf der Oberseite bei rund 34.900 hat der Dow nahezu erreicht und befindet sich somit wieder in der nördlichen Grenzregion der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...