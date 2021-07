++ Europäische Märkte handeln höher ++ DE30 erreicht Wochenhoch oberhalb von 15.600 Punkten ++ Anteil von Elektroautos und Hybriden an den europäischen Autoverkäufen steigt ++ Die Aktienmärkte in Europa handeln nach der Veröffentlichung der soliden PMI-Daten aus Deutschland höher. Der starke Anstieg im verarbeitenden Gewerbe gab Industrieunternehmen wie den deutschen Automobilherstellern Auftrieb. Unterdessen erreichten die US100-Futures ein neues Rekordhoch über der 15.000-Punkte-Marke. Die Stimmung an den Finanzmärkten bleibt gut, und da der Wirtschaftskalender für den Rest des Tages eher dünn ist, könnte ...

