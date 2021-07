Die Bawag übernimmt den Online-Broker Hello bank! Österreich von der BNP Paribas. Das Geschäft der Hello bank! Österreich wird künftig unter der Marke easybank fortgeführt. Über den Kaufpreis und weitere Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. In Österreich betreut die Hello bank! rund 80.000 Kunden mit Assets under Management (AuM) von mehr als 8 Mrd. Euro. Per Ende 2020 wurden mehr als 1,8 Millionen Wertpapier-Transaktionen abgewickelt. HSBC bestätigt Bawag mit Kaufen und hebt das Kursziel von 53,0 auf 57,0 Euro an. (Der Input von BSNgine für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.07.)

