Bonn (ots) - Hitze, Starkregen, Stürme: Extreme Wetterlagen nehmen auf der ganzen Welt zu. Mit ihnen wächst auch das Ausmaß der Zerstörungen, die sie anrichten - und die Gefahr, die sie mitunter für Leib und Leben bedeuten. Gerade erst hat eine Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz große Schäden verursacht und mindestens 170 Todesopfer gefordert. Viele Menschen werden weiterhin vermisst. Die Wissenschaftler sind sich einig, dass zwischen den gewaltigen Wetterphänomenen und dem Klimawandel ein direkter Zusammenhang besteht - und daher zukünftig mit noch mehr Extremwettererscheinung gerechnet werden muss.phoenix sendet aus anlässlich der jüngsten Unwetterkatastrophe am Sonntag, 25. Juli 2021, ab 9.45 Uhr den Schwerpunkt "Thema Wetterextreme". Den Auftakt macht Lechs Kosmos spezial "Wetterextreme: das neue Normal" (9.45 Uhr), es folgt die ZDF-Reportage "Die Hochwasser-Katastrophe - Gemeinsam gegen die Flut" von Gert Anhalt, im Anschluss die SWR-Reportage "Mein Feind, die Flut - Frau Müller und das Mosel-Hochwasser" von Thomas Radler. Um 12.00 Uhr widmet sich der internationale frühschuppen dem Thema "Wetterextreme weltweit - wie können wir uns rüsten?" Anke Plättner diskutiert mit Journalisten und Experten aus dem In- und Ausland über Wetterextreme. Um 13.00 Uhr folgt eine aktuelle Ausgabe von phoenix vor ort mit aktuellen Berichten über die Lage in den Katastrophengebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland Pfalz.Es folgt der Ablauf am Sonntag im Überblick:Wetterextreme: das neue Normal - 9.45 UhrLeschs Kosmos spezialDramatische Bilder: Bei der Hochwasserkatastrophe im Westen und Süden Deutschlands haben mehr als 170 Menschen ihr Leben verloren. Werden solche Wetterextreme angesichts der Klimakrise zum Normalfall?Die Hochwasser-Katastrophe - 10.15 UhrGemeinsam gegen die FlutFilm von Gert Anhalt, ZDF/2021Unwetterkatastrophe in Deutschland. Tote, Verletzte, Vermisste, überflutete Dörfer, eingestürzte Häuser: Weite Teile im Westen Deutschlands kämpfen mit den Folgen der schweren Regenfälle. Ganze Orte sind überflutet, Häuser einfach weggeschwommen. Polizeihubschrauber sind unterwegs, um Menschen von Hausdächern zu retten. Wie viele Menschen im Zusammenhang mit der Katastrophe starben, ist noch unklar.Mein Feind, die Flut - 10.15 UhrFrau Müller und das Mosel-HochwasserFilm von Thomas Radler, SWR/2021An einem sommerlichen Juli-Tag passiert in Zell an der Mosel das, was schon seit vielen Jahren nicht mehr passiert ist: Die Mosel tritt über die Ufer und Zell läuft mit Wasser voll. Während die Flut an der Ahr plötzlich und unerwartet stark kam, sind die Zeller auf ein solches Hochwasser vorbereitet. Sie wissen was zu tun ist, räumen ihre Geschäfte und Restaurants in den Straßen am Ufer und bringen alles, was sie können, in Sicherheit.Internationaler Frühschoppen - 12.00 UhrWetterextreme weltweit - wie können wir uns rüsten?Hitze, Starkregen, Stürme: Extreme Wetterlagen nehmen auf der ganzen Welt zu. Mit ihnen wächst auch das Ausmaß der Verwüstungen, die sie anrichten - und die Gefahr, die sie mitunter für Leib und Leben bedeuten können. Gerade erst hat eine Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz große Schäden verursacht und mehr als 170 Todesopfer gefordert. Anke Plättner diskutiert mit ihren Gästen: Shi Ming, freier Journalist aus China, Liedeke Morssinkhof von der Niederländischen Rundfunkstiftung, dem Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, und Ines Pohl, USA Korrespondentin für die Deutsche Welle.Internationaler Frühschoppen nachgefragt - 12.45 Uhrphoenix vor ort - 13.00 UhrModeration Hans-Werner Fittkaudarin: Die Unwetterlage in Deutschland, Experte im Studio: Meteorologe Karsten Brandt (Donnerwetter.de)