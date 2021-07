Der DXY weitet am Freitag die Gewinne bis in den Bereich 93,00 aus - Als nächstes werden die YTD-Hochs in der Mitte der 93,00er-Region erreicht - Der DXY nimmt den Aufwärtstrend wieder auf und baut die Gewinne vom Donnerstag aus und schafft es, die 93,00-Region zum Wochenschluss zurückzuerobern. In Anbetracht der jüngsten Kursentwicklung sind weitere ...

