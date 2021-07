Das Wachstum und die Inflation in der Eurozone werden in diesem Jahr und im Jahr 2022 voraussichtlich höher ausfallen und damit die bisherigen Prognosen übertreffen, wie die Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) unter professionellen Prognostikern am Freitag ergab. Wichtige Zitate "Die Inflation im Jahr 2021 wird bei 1,9% gesehen gegenüber 1,6%, ...

