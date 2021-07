Trotz eines höheren Vorsorgebedarfs investieren Frauen nach wie vor seltener und auch weniger in ihre private Altersvorsorge als Männer, wie eine Auswertung von Swiss Life und YouGov zeigt. Immerhin starten sie heute früher damit als noch vor einigen Jahren. Der Gender Pension Gap, also die geschlechtsspezifische Altersvorsorgelücke, wird offenbar nach wie vor unterschätzt. Dies könnte ein möglicher Grund sein, warum Frauen noch immer seltener in eine private Altersvorsorge investieren, obwohl sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...