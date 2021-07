DJ Überbrückungshilfe III Plus kann beantragt werden

BERLIN (Dow Jones)--Unternehmen, die von coronabedingten Schließungen und Beschränkungen auch im dritten Quartal 2021 stark betroffen sind, können nun Anträge auf Hilfen für den Förderzeitraum Juli bis September stellen. Die Anträge auf die so genannte Überbrückungshilfe III Plus seien über prüfende Dritte zu stellen, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Die Bundesregierung hatte die zentralen Corona-Hilfsprogramme als Überbrückungshilfe III Plus und für Soloselbstständige als Neustarthilfe Plus bis zum 30. September verlängert.

Die Förderbedingungen würden in der Überbrückungshilfe III Plus weitgehend beibehalten. Antragsberechtigt sind demnach alle Unternehmen mit einem coronabedingten Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent. Neu hinzu komme die Restart-Prämie, mit der Unternehmen einen höheren Zuschuss zu den Personalkosten erhalten könnten. "Auch wenn die Wirtschaft in den meisten Bereichen wieder loslegen konnte, haben immer noch Unternehmen mit Einschränkungen durch die Corona-Pandemie zu kämpfen", erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

