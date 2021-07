LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Biokraftstoff-Hersteller Verbio hat im Geschäftsjahr 2020/2021 sein Gewinnziel übertroffen. In den zwölf Monaten bis Ende Juni legte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Jahresvergleich um von 122 auf 167 Millionen Euro zu, wie das im SDax gelistete Unternehmen überraschend am Freitag in Leipzig mitteilte. Zuletzt war Verbio von 150 Millionen Euro ausgegangen. Verbio erklärte die Entwicklung mit guten Margen bei CO2-effizientem Biodiesel und Ethanol sowie einer starken Nachfrage nach Biomethan. Der Umsatz kletterte von 872 Millionen auf etwa eine Milliarde Euro. Die Verbio-Aktie legte nach den Nachrichten kurz zu, lag zuletzt aber wieder ähnlich wie zuvor mit rund einem Prozent im Plus. Die endgültigen Zahlen will Verbio am 22. September veröffentlichen./knd/stw