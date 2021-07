Die Edelmetalle entwickelten sich insgesamt in der abgelaufenen Handelswoche leichter, wobei eine höhere Risikofreundlichkeit auf ihre Safe-Haven-Funktion drückte. Fallende Zinsen halfen dabei auch nicht, und ein weiter starker US-Dollar kam hinzu. Platin gab im Berichtszeitraum am stärksten nach, während Palladium nach seinen starken Vorwochen-Verlusten die Handelswoche im Plus beendete.Gold mit leichtem MinusDie Berichtswoche sah an den meisten Teilmärkten eine hohe Volatilität, wobei die Aktien und der US-Dollar gegen den Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...