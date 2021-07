Bad Neuenahr-Ahrweiler - Das Bundesverkehrsministerium schätzt die Kosten für die Instandsetzung der im Hochwasser beschädigten oder zerstörten Autobahnen, Straßen und Brücken auf rund 700 Millionen Euro. Das geht laut "Bild am Sonntag" aus einer entsprechenden Lage-Einschätzung hervor.



Zwar seien erste Strecken bereits repariert, in einigen Fällen könnte die Sanierung aber Monate oder sogar Jahre dauern, viele Strecken dementsprechend lange gesperrt sein. "Wir organisieren, wir kämpfen, wir rackern gemeinsam, damit die Straßen-, Schienen- und Digitalinfrastruktur schnellstens wiederhergestellt wird", sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) der "Bild am Sonntag". "Die Zerstörungen der Infrastruktur sind empfindlich, aber jeden Tag wird es besser." Brückenprüfer, Ingenieure und Autobahnmeistereien seien Tag und Nacht im Einsatz, um die zerstörten Autobahnen im Hochwasser-Krisengebiet wieder in Ordnung zu bringen.

