Bissendorf (ots) - In schwierigen Zeiten ist es wichtig zusammen zu stehen und diejenigen, die Hilfe brauchen, schnell und pragmatisch zu unterstützen. Aus diesem Grund spendet Thomas Philipps als Zeichen der Solidarität eine Million Euro an die Aktion "Deutschland Hilft" zur Unterstützung der Nothilfe im Rahmen der Hochwasserkatastrophe.Thomas Philipps hat mit großer Bestürzung in den vergangenen Tagen die Nachrichten und Bilder der Verwüstung durch die Starkregenfälle aufgenommen."Die unfassbaren Bilder der letzten Tage, die tragischen Geschichten, die wir sowohl über die Medien als auch direkt vor Ort erfahren mussten, haben uns keine Sekunde daran zweifeln lassen, dass wir unserer sozialen Verantwortung nachkommen möchten", so Geschäftsführer André Philipps. Schnell und pragmatisch, wie es der DNA des Familienunternehmens entspricht, wurde entschieden die Aktion "Deutschland Hilft" mit einer Geldspende in Höhe von einer Millionen Euro zu unterstützen.Damit stärkt die Zentrale des Unternehmens zusätzlich das lokale Engagement vieler Marktleiter in ganz Deutschland, die sich unbürokratisch für viele kleinere und größere Hilfseinsätze für die von der Katastrophe betroffenen Regionen einsetzen.Zusammenhalt wird bei Thomas Philipps großgeschrieben und so ergänzt Daniel Preiß, Geschäftsleiter Vertrieb: "Wir unterstützen natürlich auch unsere Marktleiter, sowie deren Mitarbeiter in den betroffenen Regionen".Der besondere Dank von Thomas Philipps gilt allen Hilfskräften und Helfern vor Ort, die bis zur Erschöpfung gegen das Hochwasser und dessen Folgen ankämpfen und den Betroffenen vor Ort solidarisch zur Seite stehen.___________________________________________________________________Über Thomas Philipps:Seit 1986 wächst das Unternehmen stetig und beschäftigt inzwischen mehr als 700 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Verwaltung und im Bereich Lager/Logistik. Die selbstständigen Marktleiter und Marktleiterinnen vor Ort bieten an derzeit 250 Standorten zusammen mit ihren circa 3.500 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gemeinsam für den Kunden einen breiten Sortimentsmix von Gartenartikeln, über Haushaltswaren und Dekoration, bis hin zu Drogerieartikeln und Tiernahrung an.