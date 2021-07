Ladestationen stellen einen gewaltigen neuen Markt dar. Noch steckt er in den Kinderschuhen. Doch eine Reihe von Spezialisten will schon bald Milliardenumsätze schreiben angesichts der sich rasend schnell entwickelnden Elektromobilität. Ladetechnik-Aktien haben daher zu Recht in den letzten Monaten viel Aufmerksamkeit erfahren. Darunter sind auch diverse europäische Hersteller wie Compleo (WKN: A2QDNX) oder die an die Börse strebende EVBox. Nun formiert sich allerdings in China ein mächtiger Wettbewerber, ...

