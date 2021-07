Bei Demonstrationen im ganzen Land forderten sie ein Amtsenthebungsverfahren gegen Bolsonaro, mehr Impfungen und wirtschaftliche Hilfen.Rio de Janeiro - Die Corona-Politik von Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro stösst auf immer mehr Kritik: Erneut sind am Wochenende Tausende Brasilianer gegen die Regierung des rechten Staatschefs auf die Strasse gegangen. Bei Demonstrationen im ganzen Land forderten sie am Samstag ein Amtsenthebungsverfahren gegen Bolsonaro, mehr Impfungen gegen das Coronavirus und wirtschaftliche Hilfen in der...

