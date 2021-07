In einem Darknet-Forum stehen rund 3,8 Milliarden Telefonnummern zum Verkauf. Sie sollen von Clubhouse-Nutzern stammen. Der Schweizer Sicherheitsforscher Marc Ruef hat auf Twitter einen Screenshot eines Darknet-Forums geteilt, in dem angeblich 3,8 Milliarden Telefonnummern von Clubhouse an den Höchstbietenden verkauft werden sollen. Der anonyme Verfasser schreibt, dass die Nummern sowohl von Clubhouse-Nutzer:innen stammen, als auch von deren Kontakten. Denn immer wenn die App das Kontaktbuch abgleicht, überträgt ...

