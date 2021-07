In dieser Woche sahen wir erneut einen Richtungsumschwung im Wochenverlauf. Übergeordnet kommt der DAX nicht vom Fleck. Was steht nun an Szenarien für die neue Woche an? Auf die "Regenbogenwoche" folgt die "Schüssel" im DAX Keine Sorge, das sind keine etablierten Chartformationen die man kennen sollte. Vielmehr dient es als Vergleich, wie unentschlossen die Marktteilnehmer insgesamt agieren. Denn vor einer Woche sprachen wir in der Wochenanalyse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...