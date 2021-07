Mit viel Verspätung kommt jetzt (geschrieben am 24.07.2021) erst der Wochenbericht für die KW28 (12.07. -16.07.). Warum so spät? Ich habe Ferien und bin unterwegs. Zum Handeln hat die Zeit zwischendurch gereicht, für das Erstellen der Wochenberichte leider nicht. Und auch jetzt bin ich noch unterwegs und schreibe aus dem Zug. Darum nur kurz… Wochenverlust von 11.439 Euro im Depot In der KW28 musste ich einen herben Verlust hinnehmen von -11.439,90 ...

