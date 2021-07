Wissen, Wachstum, neue Impulse

Seit 2016 gehören Climaveneta als auch RC zur Mitsubishi Electric Gruppe. In den vergangenen Jahren konnte dank der guten Zusammenarbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Synergieeffektve für innovative Projektlösungen genutzt werden. Ein aktuelles Beispiel ist die Präzisionsklimatisierung für den neuen Superrechner des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI). Auch die Produktkommunikation geht gemeinsame Wege. Climaveneta und RC IT Cooling stellen sämtliche Produktinformationen in einem digitalen Nachschlagewerk bereit.

Ein Zusammenschluss mit Mehrwert

Durch die Akquisition hat Mitsubishi Electric den Grundstein für die Erweiterung des Geschäftsportfolios gelegt und schöpft die sich daraus ergebenden Synergien voll aus. Die Technologien der Marken Mitsubishi Electric, Climaveneta und RC IT Cooling verbinden sich zu innovativen Lösungskonzepten, um so dem Anwender system- und technologieunabhängig genau die Lösung zu bieten, die er in seinem jeweiligen Objekt individuell benötigt.

Bestes Beispiel: Maximale Kälteleistung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...