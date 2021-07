MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zum Wahlkampf der FDP:

"Der inoffizielle Slogan von FDP-Chef Christian Lindner im Wahlkampf lautet: FDP wählen, damit Armin Laschet ein besserer Kanzler wird. Wahltaktisch folgt Lindner damit einem nachvollziehbaren Kalkül. Indem er immer wieder betont, die Bundestagswahl sei in der Kanzlerfrage praktisch für den CDU-Vorsitzenden entschieden, versucht Lindner, Unionswähler zu demobilisieren oder, besser noch, für die FDP zu gewinnen. Zu diesem Zweck hat Lindner seine Argumentation von 2017 einfach umgekehrt. Damals stoppte er die Jamaika-Verhandlungen mit der Begründung, die FDP könne unter einer den Grünen zuneigenden Kanzlerin Angela Merkel zu wenig umsetzen. Nun stellt er es so dar, als werde Laschet in einer Regierung, an der auch die FDP beteiligt ist, ein ganz anderer Mensch - ein viel besserer Kanzler."/yyzz/DP/he