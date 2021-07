Oakland, California (ots/PRNewswire) - Deutschland ist -wie der Rest der Welt- weitgehend unvorbereitet darauf, mit den Folgen der stetigen Übernutzung der Ressourcen unserer Erde umzugehen.Der diesjährige Earth Overshoot Day liegt wieder so früh im Jahr wie vor der Pandemie: Vom 1. Januar bis heute hat die Menschheit so viel von der Natur verbraucht, wie unser Planet im diesigen Jahr regenerieren kann. Overshoot ist die Ursache der meisten Umweltprobleme, vom Verlust der Artenvielfalt bis zum Klimawandel mit immer extremerem Wetter.Overshoot, also die Biosphäre kontinuierlich zu übernutzen, wird zum zweitgrößten Risiko des 21. Jahrhundert. Nur ein Risiko ist größer: nicht zu reagieren. Diesem Risiko setzen sich die meisten Städte, Unternehmen und Länder aus, einschließlich Deutschlands.Es gibt viele Möglichkeiten, den Earth Overshoot Day nach hinten zu verschieben (MoveTheDate). Damit bekämpfen wir nicht nur die Klima- und Biodiversitätskrise. Wir stellen auch sicher, dass das eigene Land, die eigene Stadt oder das eigene Unternehmen funktionsfähig bleibt.Eine Verzögerung des Earth Overshoot Days ist möglich, wenn wir unsere Infrastrukturen umgestalten, unsere Prozesse weitaus ressourceneffizienter gestalten, unsere Energiesysteme dekarbonisieren, CO2 durch Aufforstung sequestrieren und Lebensweisen bevorzugen, die weniger Ressourcen benötigen. Unsere Städte und ihre Infrastruktur darauf vorzubereiten, in der zu erwartenden Zukunft zu funktionieren, ist eine der bestmöglichen Investitionen."Die zunehmende Ressourcenübernutzung rund um den Globus bahnt eine vorhersehbare Zukunft mit mehr Klimawandel und Ressourcenverknappung an. Unsere Städte auf diese Zukunft vorzubereiten und damit in uns selbst zu investieren, ist der naheliegendste Weg, unsere eigenen Chancen auf eine sichere Zukunft zu verbessern", betont Uwe Schneidewind, Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal. "Das leitet mich auch in meinen Anstrengungen, Wuppertal resilient zu machen, was wiederum auch zu einer stabileren Welt beiträgt."Den Overshoot nicht ernst zu nehmen, wird zu einem unbeherrschbaren wirtschaftlichen Risiko. Denn der Overshoot wird enden, sei es durch Design oder Desaster. Auf den Overshoot zu reagieren, hat dagegen handfeste wirtschaftliche Vorteile. Eine weltweite Halbierung unserer Treibhausgasemissionen würde den Earth Overshoot Day um 93 Tage verzögern.Um auf diese Möglichkeiten hinzuweisen und die bevorstehende Klimakonferenz in Glasgow zu stärken, startet Global Footprint Network am Earth Overshoot Day 100DaysOfPossibility.org. Während den 100 Tagen bis zur COP26 präsentiert diese Plattform Möglichkeiten, den Earth Overshoot Day zu verschieben (MoveTheDate).Für eine detailliertere Pressemitteilung: www.overshootday.org/deutschlandPressekontakt:für MedienLaetitia Mailhes (in Frankreich)Global Footprint Networklaetitia.mailhes@footprintnetwork.org+33 650 979 012Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1580893/GFN_Infographic.jpgOriginal-Content von: Global Footprint Network, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157497/4977644