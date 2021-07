EQS Group-Ad-hoc: Cosmo Pharmaceuticals N.V. / Schlagwort(e): Vereinbarung/Kooperation

26.07.2021

Ad-hoc-Ankündigung gemäss Art. 53 KR Dublin, Irland - 26. Juli 2021: Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN, XETRA: C43) gab heute bekannt, dass Cassiopea SpA (SIX: SKIN), ein Unternehmen, an dem sie 46.56% der Stammaktien hält, Lizenz- und Liefervereinbarungen mit Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Reuters: SUN.BO, Bloomberg: SUNP IN, NSE: SUNPHARMA, BSE: 524715, «Sun Pharma») für WinleviTM (Clascoterone Crème 1%) für die USA und Kanada unterzeichnet hat. Winlevi(R) ist von der US-amerikanischen Food & Drug Administration (FDA) als neuartiges Medikament für die topische Behandlung von Akne bei Patienten ab zwölf Jahren zugelassen. Gemäss den Bedingungen der Vereinbarungen wird Sun Pharma das exklusive Recht haben, Winlevi(R) in den USA und Kanada zu vermarkten, und Cassiopea wird der exklusive Lieferant des Produkts sein. Cassiopea erhält eine Vorauszahlung in Höhe von USD 45 Mio., mögliche kommerzielle Meilensteine in Höhe von insgesamt bis zu USD 190 Mio. sowie übliche Lizenzgebühren im zweistelligen Bereich. Die Vereinbarungen werden bei Ablauf der HSR-Wartefrist abgeschlossen. Winlevi(R) wird in den USA voraussichtlich ab dem 4. Quartal 2021 erhältlich sein. Alessandro Della Chà, CEO von Cosmo, sagte: «Cassiopea hat in den vergangenen Monaten viele Optionen geprüft, und wir freuen uns sehr, dass das Unternehmen schliesslich eine Partnerschaft mit Sun Pharma eingegangen ist, um WinleviTM in den USA und Kanada auf breiter Basis verfügbar zu machen. Diese Transaktion führt zu einer bedeutenden Transformation von Cassiopea; das Unternehmen kann in absehbarer Zeit mit beträchtlichen Einnahmen rechnen und wird in der Lage sein, die Entwicklung seiner Pipeline voranzutreiben, ohne zusätzliches Eigenkapital aufnehmen zu müssen.» Finanzkalendar Halbjahresbericht 2021 30. Juli 21 Commerzbank ODDO BHF Konferenz 31. August 21 Wells Fargo Healthcare Konferenz 9.-10. September 2021 Investora Konferenz, Zürich 15.-16. September 2021 Jefferies London Global Healthcare Konferenz 16.-18. November 2021 Credit Suisse Swiss Equity Forum Switzerland, Zürich 16.-19. November 2021 Über Cosmo Pharmaceuticals



Cosmo ist ein spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten zur Behandlung ausgewählter Magen-Darm-Erkrankungen und zur Verbesserung der Qualitätsmassnahmen in der Endoskopie durch Unterstützung der Erkennung von Darmläsionen konzentriert. Cosmo hat auch medizinische Geräte für die Endoskopie entwickelt und unterhält eine Partnerschaft mit Medtronic für den weltweiten Vertrieb von GI Genius, seinem Gerät mit künstlicher Intelligenz, das bei der Erkennung von Anzeichen von Darmkrebs hilft. Cosmo hat Aemcolo(R) an Red Hill Biopharma Ltd. für die USA und Relafalk(R) an Dr. Falk Gmbh für die EU und andere Länder lizenziert. Für weitere Informationen über Cosmo und die Produkte besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: www.cosmopharma.com Kontakt



