Digitale Zentralbankwährungen sind in weltweit 83 Ländern in unterschiedlichen Umsetzungsphasen. Das zeigt ein neuer Tracker des Atlantikrats. China will zu den Olympischen Winterspielen 2022 starten. Digitale Zentralbankwährungen, international als CBDC (Central Bank Digital Currency) abgekürzt, sind weltweit auf dem Vormarsch. In mittlerweile 83 Ländern befassen sich Zentralbanken mit der Art und Weise ihrer Umsetzung. Karibik hat CBDC bereits gestartet Fünf Banken haben ihre jeweilige CBDC bereits vollständig implementiert. Gemein ist ihnen die regionale Lage. Sie sind alle in der Karibik ...

