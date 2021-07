Das sind 10 Rappen weniger als im Vorjahr. Die Dividende wird im Rahmen einer Kapitalherabsetzung per 28. Juli geleistet.Damit werde sich das Aktienkapital von nebag um rund 3,65 Millionen Franken auf gut 10,0 Millionen reduzieren, heisst es am Montag in einer Mitteilung. Der Nennwert je Aktie werde von 1,50 Franken auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...