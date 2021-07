SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 73,30 US-Dollar. Das waren 80 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 85 Cent auf 71,22 Dollar. Der Rückgang der Ölpreise zum Wochenauftakt folgte einem starken Anstieg der Notierungen in der zweiten Hälfte der vergangenen Woche.

Marktbeobachter verwiesen auf wachsende Sorgen vor neuen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, nachdem die ansteckendere Delta-Variante des Coronavirus für steigende Infektionszahlen sorgt. Vor diesem Hintergrund wird am Markt ein Rückgang der Nachfrage nach Treibstoffen befürchtet, was die Ölpreise belastet.

Am Ölmarkt dürften die Anleger auch Geschäftszahlen führender Ölkonzerne im Blick haben, die im Verlauf der Woche auf dem Programm stehen. Erwartet werden Quartalsbilanzen der US-Ölkonzerne ExxonMobil und ConocoPhillips ./jkr/zb