Spekulative Marktakteure haben laut aktuellem Commitments of Traders-Report zum dritten Mal in Folge ihren Optimismus nach oben gefahren.Leicht nachgelassen hat indes das allgemeine Interesse an Gold-Futures. So hat sich in der Woche zum 20. Juli die Anzahl offener Kontrakte von 495.800 auf 490.500 Futures (-1,0 Prozent) reduziert. Große Terminspekulanten (Non-Commercials) haben ihre Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) von 190.800 auf 196.000 Kontrakte (+2,7 Prozent) erhöht, ...

