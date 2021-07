Wochenausblick: Apple und Facebook mit Quartalszahlen - Fed-Sitzung am Mittwoch

Werbung



Die Berichtssaison dominiert auch in dieser Woche die Kapitalmärkte. Unter anderem geben US-Börsenschwergewichte wie Apple und Facebook ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal bekannt. In Deutschland legen unter anderem die Deutsche Bank und Volkswagen ihre Quartalszahlen vor. Darüber hinaus blicken die Marktteilnehmer am Mittwochabend auf die Sitzung der US-Notenbank Fed.



Montag

Zum Start der neuen Woche lädt um 13 Uhr Linde seine Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung ein. Außerdem gibt um 17:40 Uhr LVMH seine Halbjahreszahlen bekannt.





Dienstag

Am Dienstag veröffentlicht Logitech bereits um 3 Uhr deutscher Zeit seine Zahlen aus dem ersten Geschäftsquartal 2021. Um 12:20 Uhr gibt General Electric seine Q2-Zahlen bekannt, während 3M um 12:30 Uhr folgt. Um 14:30 Uhr wird die Veröffentlichung der Auftragseingänge langlebiger Güter in den USA für Marktteilnehmer relevant. Zum Abend berichtet die Deutsche Börse AG ebenfalls über das zweite Quartal, bevor um 22 Uhr Alphabet folgt. Nach US-Börsenschluss gewähren zudem Visa sowie Apple Einblick in die Bücher aus dem dritten Geschäftsquartal. Außerdem veröffentlicht AMD seine Q2-Zahlen.

Mittwoch

Zur Wochenmitte veröffentlichen um 7 Uhr die Deutsche Bank, BASF sowie Siltronic ihre Zahlen aus dem zweiten Vierteljahr 2021. Um 7:30 Uhr folgen zudem Telefonica Deutschland und Vossloh. Vantage Towers lädt darüber hinaus um 10 Uhr seine Aktionäre zur virtuellen Hauptversammlung ein, bevor Pfizer um 12:45 Uhr über die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal berichtet. Eine viertel Stunde später legt McDonalds seine Q2-Zahlen offen, während um 13:30 Uhr der Flugzeugbauer Boeing es dem Fast-Food-Anbieter gleich macht.

Am Abend wird für Anleger die Sitzung der US-Notenbank Fed um 20 Uhr wichtig. Eine halbe Stunde später wird zudem Fed-Chef Jerome Powell in einer Pressekonferenz Rede und Antwort stehen. Zum Abschluss des Tages berichten nach US-Börsenschluss Morphosys, Facebook und Paypal über das zweite Quartal 2021, während Qualcomm seine Zahlen für das dritte Geschäftsquartal offenlegt.

Donnerstag

Am Donnerstagmorgen werden um 7 Uhr Kion, HeidelbergCement, Hamborner Reit, Nemetschek, Aixtron sowie STMicroelectronics ihre Q2-Zahlen veröffentlichen. Eine viertel Stunde später folgt Nestle. Um 7:30 Uhr legen zudem folgende Unternehmen ihre Zahlen aus dem zweiten Quartal 2021 offen: König & Bauer, Volkswagen, Drägerwerke, Danone, Sanofi sowie Orange. Um 8 Uhr teilt Puma seine Quartalszahlen mit. Um 14 Uhr sollten Anleger ihre Aufmerksamkeit der Veröffentlichung des Harmonisierten Verbraucherpreisindex auf Jahresbasis in Deutschland schenken. Um 14:30 Uhr wird zudem das annualisierte Bruttoinlandsprodukt in den USA mitgeteilt.

Am Abend berichtet zunächst um 18 Uhr L'Oréal über das zweite Quartal. Um 22:05 Uhr folgt Qiagen.

Freitag

Bevor sich die Kapitalmärkte in das Wochenende verabschieden, gewähren um 7 Uhr Fresenius sowie Siemens Healthineers Einblick in die Q2- bzw. Q3-Zahlen. Um 7:15 Uhr gibt zudem Air France-KLM seine Performance im zweiten Quartal preis, bevor um 8 Uhr MTU Aero Engines über das zweite Quartal berichtet. Gleichzeitig wird das Bruttoinlandsprodukt auf Quartalsbasis in Deutschland bekanntgegeben. Nachdem um 11 Uhr der aktuelle Stand des Verbraucherpreisindex sowie des Bruttoinlandsprodukts in der Eurozone mitgeteilt wird, veröffentlicht um 12 Uhr Linde seine Zahlen für das zweite Quartal. Den Abschluss der Woche markiert die Bekanntgabe der Q2-Zahlen seitens Exxon Mobil.

