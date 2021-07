- Die Aktien in Asien handeln am Montag gemischt. Der japanische Nikkei gewinnt, der australische S&P/ASX 200 notiert flach, während der südkoreanische Kospi fällt - Die chinesischen Indizes entwickeln sich weiterhin unterdurchschnittlich und werden vom Bildungssektor nach unten gezogen. Es mehren sich die Befürchtungen, dass die chinesischen Behörden Nachhilfeunternehmen zwingen werden, in die Gemeinnützigkeit zu gehen - Die DE30-Futures deuten auf eine leicht schwächere Eröffnung der heutigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...