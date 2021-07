Köln (ots) - Zerstörte Häuser und Straßen, Menschen, die urplötzlich vor dem Nichts stehen: Die Not ist groß nach der verheerenden Unwetterkatastrophe der jüngsten Tage im Westen Deutschlands. Vor allem in der Eifel und im Großraum Erftstadt-Euskirchen sind die Schäden immens. Der ACV Automobil-Club Verkehr möchte einen Beitrag leisten zum Wiederaufbau und denen helfen, die besonders hart betroffen sind. Deshalb ruft der Club seine rund 480.000 Mitglieder in ganz Deutschland zu Spenden auf. ACV Geschäftsführer Holger Küster: "Wir stehen in dieser Ausnahmesituation an der Seite der Menschen in den Katastrophengebieten. Auch einige unserer Mitarbeiter gehören zu den Leidtragenden. Mit dem Geld werden wir die Hilfsorganisationen vor Ort unterstützen, damit der Wiederaufbau schnell und unbürokratisch anlaufen kann."Der ACV hat ein Spendenkonto eingerichtet*. Die Bankverbindung lautet:Sparda-Bank West eGIBAN: DE94370605900100404047BIC: GENODED1SPKBetreff: HochwasserDie Spendenaktion des ACV läuft ab sofort und endet am 31. August 2021. Im Anschluss wird der ACV die gesamte Spendensumme an zertifizierte Hilfsorganisationen weiterleiten und darüber berichten.*Der ACV kann aus rechtlichen Gründen leider keine Spendenquittung ausstellen.Pressekontakt:Gerrit ReichelPressesprecher, reichel@acv.deACV Automobil-Club VerkehrTheodor-Heuss-Ring 19-21, 50668 Köln,Tel.: 0221 - 91 26 91 58Fax: 0221 - 91 26 91 26Original-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116025/4977677