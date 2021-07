Die Lenzing Gruppe investiert GBP 20 Mio. (umgerechnet 23,3 Mio. Euro) in die Errichtung einer Abwasseraufbereitungsanlage am Standort Grimsby, Großbritannien. Das Unternehmen setzt damit eine geplante Maßnahme zur Reduzierung der Abwasseremissionen bis 2022 um. "Dies ist ein großer Schritt zur Erreichung der strategischen Ziele der Lenzing und ein Meilenstein in unserem langfristigen Plan, dem Standort Grimsby eine solide Plattform für ein nachhaltiges Wachstum zu geben", sagt Phil Munson, Director Operations Lyocell Grimsby bei Lenzing.

