Die Aktienmärkte stehen vor einer hochspannenden Woche. Vor allem in den USA legen diverse Schwergewichte die Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Aber auch in Deutschland gibt es Bilanzen, die den DAX bewegen könnten. Bei den Einzelwerten geht es heute um Tencent, Alibaba, Tal Education, Didi Global, Bitcoin, Microsoft, Apple, DAX, Vonovia, Shop Apotheke, Zalando, Daimler und SAP. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Sissi Hajtmanek mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.