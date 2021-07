Die Wiener Börse hat sich am Freitag mit deutlichen Gewinnen in das Wochenende verabschiedet, der starke Einkaufsmanagerindex sorgte auch am heimischen Markt für gute Stimmung, der ATX konnte einen weiteren Gewinntag verbuchen und 1,0% stärker schliessen. Damit ging für den österreichischen Aktienmarkt eine turbulente Börsenwoche mit einem Plus von 1,6% zu Ende, am Montag hatte der ATX noch Kursverluste von mehr als zwei Prozent eingefahren. Bei den Einzeltiteln bewegte nach wie vor die am Donnerstag veröffentlichte Nachricht, dass die Bawag den Online-Broker-Marktführer "Hello Bank! Österreich" von der französischen BNP Paribas übernimmt, in Kombination mit der bestehenden Bawag-Onlinebanking-Tochter Easybank entsteht ...

