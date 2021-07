Die als Sonderausgaben abziehbaren Kindergartenbeiträge sind um die dazu geleisteten steuerfreien Arbeitgeberzuschüsse zu kürzen. Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) jüngst in einem Beschluss festgelegt. Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte sich mit einem Fall zu befassen, in dem ein Ehepaar für die Betreuung seiner minderjährigen Tochter einen Kindergartenbeitrag in Höhe von 926 Euro zahlte. Zugleich erhielt der Ehemann von seinem Arbeitgeber einen steuerfreien Kindergartenzuschuss in Höhe von 600 Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...