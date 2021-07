Guten Morgen, Der DAX konnte am Freitag weiter kräftig ansteigen und bis 15.681 Punkte hochziehen. Per Handelsschluss ging das Barometer bei 15.669 Punkten mit einem Aufschlag von 1,00% aus dem Handel. Der deutsche Leitindex befindet sich aber immer noch in einer Aufwärtskorrektur im übergeordneten kurzfristigen Abwärtstrend. Der DAX ist aktuell nach dem schnellen Kursanstieg kurzfristig im überkauften Bereich. Dabei ...

