Die Aktienmärkte starten in eine "Monter-Woche" mit extrem vielen Highlights! Vor allem die Zahlen der großen US-Tech-Unternehmen werden wichtig, weil es die Markt-schweren Werte warten, die die Aktienmärkte gestützt haben in den letzten Wochen. Alleine morgen berichten Apple, Microsoft und Alphabet, heute startet Tesla mit seinen Zahlen. Dann am Mittwoch die Sitzung der US-Notenbank Fed ...

Den vollständigen Artikel lesen ...