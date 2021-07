FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Vonovia haben am Montagmorgen am Dax-Ende gut 2 Prozent verloren. Dass auch der zweite Versuch, die Deutsche Wohnen zu übernehmen scheiterte, wertete der Analyst Armin Kremser von der DZ Bank als "echte Überraschung". Es sei jedoch noch zu früh, die nächsten Schritte abzuwägen. Vonovia-Chef Rolf Buch hatte bereits am Freitag, als sich das Scheitern der Übernahme abzeichnete, erklärt, der Konzern werde die möglichen Optionen prüfen, "wie zum Beispiel einen Verkauf der derzeit von Vonovia gehaltenen Aktien an der Deutsche Wohnen, ein erneutes öffentliches Angebot oder den Erwerb weiterer Aktien".

Papiere der Deutschen Wohnen stiegen derweil um gut 1 Prozent. Berenberg-Experte Kai Klose empfahl sie zum Kauf. Solange die Nachfrage nach Wohnungen in Ballungsräumen hoch bleibe, habe das Unternehmen gute Perspektiven./ag/mis