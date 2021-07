Wien (www.anleihencheck.de) - Am Zinsmarkt sind neben den Wirtschaftsdaten Zinssitzungen der EZB und FED zu verarbeiten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Juli-Sitzung der EZB habe jedoch weniger Neues gebracht als vielleicht oftmals vermutet. Die veränderte Wortwahl zur Erwartungslenkung (forward guidance) habe sich nur auf die Leitzinsen bezogen und mache eine Leitzinsanhebung in den kommenden Jahren noch unwahrscheinlicher. Die Erwartung von unveränderten Leitzinsen für lange Zeit sei aber ohnehin bereits fest am Markt verankert und so sei keine substanzielle Neubepreisung des zukünftigen Leitzinspfades notwendig. Interessanter sei es, wie es mit dem Anleihekaufprogramm PEPP im vierten Quartal und vor allem nach März 2022 weitergehen solle. Ersteres werde auf der nächsten Zinssitzung im September entschieden, Zweiteres vermutlich erst im Dezember. ...

